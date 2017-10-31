 Kısa süreli gerginlik – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Kısa süreli gerginlik

    Kısa süreli gerginlik
    F.Bahçe'nin yıldızı Valbuena ile Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 13. dakikada orta sahada topla buluşan Valbuena'yı Atila Turan düşürdü. Sumudica, ağzı kanayan Valbuena'ya kendisini yere attığını işaret edince ikili bir süre tartıştı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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