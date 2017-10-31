 Karembeu, Valbuena’yı istedi – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Karembeu, Valbuena’yı istedi

    Karembeu, Valbuena’yı istedi
    FRANSIZ eski futbolcu Karembeu, Fransa Milli Takımı'nın Valbuena'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. İspanyol AS Gazetesine konuşan Karembeu, "Valbuena ile Benzema, yaşanan şantaj krizi nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Deschamps, Benzema'ya kapılarını tamamen kapattı. Ama Fransa Milli Takımı'nın hem ona hem de Valbuena'ya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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