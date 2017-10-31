 Kadroyu sabitledi – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Kadroyu sabitledi

    Kadroyu sabitledi

    Aykut Kocaman, Galatasaray maçının 11’ini sahaya sürdü

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısında, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'ini bozmadı. Geçen hafta denediği 4-3-2-1 sistemiyle yoluna devam eden Kocaman, uzun bir süre sonra aynı kadroyla takımını sahaya sürdü. Kocaman, Göztepe ve Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk iki maçında Volkan, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Valbuena, Dirar, Alper Potuk, Van Persie 11'ini tercih etmişti. Tecrübeli teknik adam, o kadrodan 6 değişiklik yaparak son iki haftanın kadrosuna ulaştı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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