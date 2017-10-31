Hocalar takipte

F.BAHÇE'nin dün Ülker Stadyumu'nda oynadığı Kayserispor karşılaşmasını iki önemli teknik adam da tribünden takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutcu ile birlikte maçı protokol tribününden izledi. Öte yandan bu hafta Kayseri'ye konuk olacak Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay da maçı izleyenler arasında yer aldı.