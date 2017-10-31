 Hocalar takipte – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hocalar takipte

    Hocalar takipte
    F.BAHÇE'nin dün Ülker Stadyumu'nda oynadığı Kayserispor karşılaşmasını iki önemli teknik adam da tribünden takip etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutcu ile birlikte maçı protokol tribününden izledi. Öte yandan bu hafta Kayseri'ye konuk olacak Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay da maçı izleyenler arasında yer aldı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hocalar takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.