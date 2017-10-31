 Giuliano’nun rakibi Diego – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Giuliano’nun rakibi Diego

    Giuliano’nun rakibi Diego
    F.BAHÇE'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano'nun, Dünya Kupası kadrosunda yer almak için yarıştığı iki isimden biri sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Diego olurken, diğer isim de F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Luan oldu. Brezilya basını, milli takım teknik direktörü Tite'nin alternatifleri arasında yer alan Giuliano'nun rakiplerinden bir adım önde olduğunu yazdı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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