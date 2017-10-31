 Esas ‘suni’lik bizim puanımızda – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Esas ‘suni’lik bizim puanımızda

    Esas ‘suni’lik bizim puanımızda
    GALATASARAY Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün "Aykut Kocaman'ın bir bildiği varmış" sözlerine de değinen F.Bahçe'nin teknik patronu, "Benim bildiğim bir şey yok. Her şey ortada. İki tarafın da puan ortalamsına bakınca bir sunilik var. Esas bizim puanımızda bir sunilik var" ifadelerini kullandı. Kocaman, Deniz'in pozisyonu için "Pozisyonu maçtan sonra gördüm. Topu dışarı atsak daha doğru olurdu" yorumunu yaptı.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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