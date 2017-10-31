Defans düştü

İlk golde Neustadter hata yaparken Kayseri’nin ikinci golünde ise Neto sahneye çıktı Topu göğsüyle kendi kalesine bıraktı. Ayrıca üçüncü gol de göstere göstere geldi

Fenerbahçe sahasında Kayserispor'a puan kaptırırken kaybedilen 2 puanda savunma başrolü oynadı. Konuk ekibin bulduğu goller direkt olarak Fenerbahçe stoperleri Neustadter ve Neto'nun hatasından geldi. 41. dakikada savunmada Neustadter'in büyük hatasından faydalanan Umut Bulut takımını 1-0 öne geçirdi.



TÜM DEFANS UYUDU

Dakikalar 68'i gösterdiği anda ise Kayserispor sağ kanattan duran top fırsatı yakaladı. Ceza sahası içine gelen gönderilen ortayı Luis Neto göğsüyle yumuşatıp ağlarına gönderdi ve bu golle birlikte skor 3-2 oldu. Ayrıca maçın uzatma bölümünde Kayserispor, Gyan Asamoah ile beraberlik golüne ulaşırken kullanılan frikik atışında tüm defans uyudu ve maç 3-3 sona erdi. Öte yandan Neustadter, 41. dakikada yaptığı hatanın ardından ikinci yarının başında gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi ve hatasını telafi etti. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı.



TAKLACI YIKILDI

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi, Kayserispor karşısında skorun 3-1'e gelmesini kalesinde kendine has kutladı. Kamerunlu futbolcu, Josef de Souza'nın golünün ardından taklalar atarak hem kendi coştu hem de taraftarları coşturdu. Ayrıca 72'de çok iyi bir refleksle önemli bir kurtarışa imza atan Kameni, uzatmada gelen golün ardından yıkıldı.