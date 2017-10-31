Defans düştü
İlk golde Neustadter hata yaparken Kayseri’nin ikinci golünde ise Neto sahneye çıktı Topu göğsüyle kendi kalesine bıraktı. Ayrıca üçüncü gol de göstere göstere geldi
TÜM DEFANS UYUDU
Dakikalar 68'i gösterdiği anda ise Kayserispor sağ kanattan duran top fırsatı yakaladı. Ceza sahası içine gelen gönderilen ortayı Luis Neto göğsüyle yumuşatıp ağlarına gönderdi ve bu golle birlikte skor 3-2 oldu. Ayrıca maçın uzatma bölümünde Kayserispor, Gyan Asamoah ile beraberlik golüne ulaşırken kullanılan frikik atışında tüm defans uyudu ve maç 3-3 sona erdi. Öte yandan Neustadter, 41. dakikada yaptığı hatanın ardından ikinci yarının başında gol atarak takımını 2-1 öne geçirdi ve hatasını telafi etti. Ancak bu galibiyet için yeterli olmadı.
TAKLACI YIKILDI
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi, Kayserispor karşısında skorun 3-1'e gelmesini kalesinde kendine has kutladı. Kamerunlu futbolcu, Josef de Souza'nın golünün ardından taklalar atarak hem kendi coştu hem de taraftarları coşturdu. Ayrıca 72'de çok iyi bir refleksle önemli bir kurtarışa imza atan Kameni, uzatmada gelen golün ardından yıkıldı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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Fenerbahçe fırsat tepti
Toplam 17
Yorum
selim Kaleci o caprazdan golu nasil yer boyle kalecimi olur,yardimci hoca ondan daha iyi durur,defans tam bir yol gecen hani.hoca tam fitasko
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Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Toplam 5
Yorum
ua sen buı sözü söylerken(İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur) gs ye attığın lafı ne çabuk unuttun aykut
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Neustadter'den şok sözler!
Toplam 5
Yorum
Alemdar Aykut hoca diyemiyorum cünku hocalik vasfi hic yok türbündeki bir seyirciden hic bir farki yoktu zaten sadece seyretti
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