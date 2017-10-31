 Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek! – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    futbolun başına o ismi getirecek!

    Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek!

    Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan , başkan olursa futbol direktörü olarak 'yi göreve getirecek. Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan iş adamı Ali Koç, planlarını yapmaya başladı.

    , başkan olması halinde futbol yönetimini bir profesyonele emanet etmeyi düşünüyor. Ali Koç'un futbol direktörü olarak görevlendirmek istediği kişi ise, Fransız futbol adamı . Comolli, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi Ali Koç'un locasında takip etti.

    TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ
    Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na bu yıl eğitimci olarak katıldı.

    DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?
    49 yaşındaki Damien Comolli, Fransa'da dünyaya geldi. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü ve scouting yapan Comolli, Henry, Van Persie, Bale ve Luis Suarez gibi yıldızları Ada futboluna kazandırmasıyla ün yaptı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.