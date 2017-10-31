Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek!
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç, başkan olursa futbol direktörü olarak Damien Comolli'yi göreve getirecek. Fenerbahçe Kulübü'nde yapılacak olan başkanlık seçiminde aday olacağını açıklayan iş adamı Ali Koç, planlarını yapmaya başladı.
Ali Koç, başkan olması halinde futbol yönetimini bir profesyonele emanet etmeyi düşünüyor. Ali Koç'un futbol direktörü olarak görevlendirmek istediği kişi ise, Fransız futbol adamı Damien Comolli. Comolli, Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi Ali Koç'un locasında takip etti.
TÜRKİYE'DE EĞİTİM VERDİ
Comolli, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sportif Direktörlük Sertifika Programı'na bu yıl eğitimci olarak katıldı.
DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?
49 yaşındaki Damien Comolli, Fransa'da dünyaya geldi. Arsenal, Liverpool, Tottenham ve St. Etienne'de futbol direktörlüğü ve scouting yapan Comolli, Henry, Van Persie, Bale ve Luis Suarez gibi yıldızları Ada futboluna kazandırmasıyla ün yaptı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:38
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 39
Yorum
selim YA elin hocalari isimsiz adamlarla tikir tikir futbol oynatiyor ,bizim hocada futbolu oynayani disari aliyor,nerede muzmi sakatlar var bizd
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Tudor'un günahları
Toplam 8
Yorum
bahadır BENCE TUDOR TAKIMA ZARAR VERMEKTEDİR.BU YÜZDEN TUDOR TAKIMDAN GİRMELİDİR.
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Kocaman'dan flaş itiraf: Geç kaldım
Toplam 39
Yorum
selim Yahu heryil iyi bir forvete ihtiyac var diye almadiniz hep ikincilikle yetindik,caner gittikten sonra FB ye sol acik lazim,kormusunuz yeter
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