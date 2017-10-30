 Valbuena direkleri geçemedi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    direkleri geçemedi

    <a href="/index/valbuena?id=6379c608-4c7e-4ee8-81fc-c46e970f5423" class="" rel="tag">Valbuena</a> direkleri geçemedi

    Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu , Kayserispor maçında iki kez direkleri geçemedi.

    İlk yarıda 'nın kullandığı serbest vuruşta top, Kayserispor kalecisi Lung'un müdahalesinin ardından üst direğe çarptı. İkinci yarıda da uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Fransız futbolcu, bu sefer yan direğe takıldı. Fenerbahçe'nin üçüncü golü bulduğu pozisyonda direkten dönen topu De Souza ağlara gönderdi.

    - Valbuena değişikliğini taraftarlar beğenmedi

    Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman'ın 'yı oyundan almasına tepki gösterdi.

    Karşılaşmanın 82. dakikasında Fransız oyuncunun yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Valbuena'nın forma numarasını tabelada görünce ıslıklarla bu değişikliği protesto etti. Taraftarlar, oyundan çıkan Valbuena'ya ise alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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