Valbuena direkleri geçemedi
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Kayserispor maçında iki kez direkleri geçemedi.
İlk yarıda Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta top, Kayserispor kalecisi Lung'un müdahalesinin ardından üst direğe çarptı. İkinci yarıda da uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Fransız futbolcu, bu sefer yan direğe takıldı. Fenerbahçe'nin üçüncü golü bulduğu pozisyonda direkten dönen topu De Souza ağlara gönderdi.
- Valbuena değişikliğini taraftarlar beğenmedi
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman'ın Valbuena'yı oyundan almasına tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 82. dakikasında Fransız oyuncunun yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Valbuena'nın forma numarasını tabelada görünce ıslıklarla bu değişikliği protesto etti. Taraftarlar, oyundan çıkan Valbuena'ya ise alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Valbuena direkleri geçemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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