Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe beraberliği sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kayserispor, 3-1 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 82. dakikada Valbuena'yı kenara aldığı için eleştirilerin hedefi oldu. Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica ise maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Valbuena oyundan çıkmasaydı, beraberliği alamazdık" ifadelerini kullandı.



"Kendi takımıyla ilgilense daha iyi olur"

Sumudica'nın bu ifadeleri basın toplantısında Aykut Kocaman'a iletildi. Kocaman'ın yanıtı ise "İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur. Sonuç, Valbuena ile ilgili değildi" oldu.



Sumudica'nın maç sonu yaptığı diğer açıklamalar şöyle:

Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3-1'den geri geldiler, mücadeleyi bırakmadılar. Son 15 dakika her şeyi riske ettim, 3 forvete döndüm. Hatta stoperimiz Kana Bıyık'a da ileri gitmesini söyledim. Gol sırasında sevinç yaşarken arkadan birisi beni itti. Pantolonum zarar gördü. Ona yeni pantolon aldıracağım.