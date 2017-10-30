Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği
Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe beraberliği sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Kendi takımıyla ilgilense daha iyi olur"
Sumudica'nın bu ifadeleri basın toplantısında Aykut Kocaman'a iletildi. Kocaman'ın yanıtı ise "İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenirse daha iyi olur. Sonuç, Valbuena ile ilgili değildi" oldu.
Sumudica'nın maç sonu yaptığı diğer açıklamalar şöyle:
Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3-1'den geri geldiler, mücadeleyi bırakmadılar. Son 15 dakika her şeyi riske ettim, 3 forvete döndüm. Hatta stoperimiz Kana Bıyık'a da ileri gitmesini söyledim. Gol sırasında sevinç yaşarken arkadan birisi beni itti. Pantolonum zarar gördü. Ona yeni pantolon aldıracağım.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:09
-
İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
-
Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
-
Şok küfür!.. Muslera'dan sonra Valbuena
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Sumudica ve Kocaman'ın Valbuena polemiği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.