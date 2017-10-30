 Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata

    Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata

    Kayserispor'un Umut Bulut ile 41. dakikada bulduğu golde Fenerbahçeli yıldızın hatası dikkat çekti.

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Temposuz devam eden maçın 41. dakikasında Kayserispor, Umut Bulut'un golüyle deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

    ROMAN'DAN BÜYÜK HATA
    Fenerbahçe'de savunmanın ortasında görev yapan Roman Neustadter, golde yaptığı hata ile dikkat çekti. Ceza alanı içinde hatalı geri pas yapan Rus futbolcu, Umut'a adeta asist yaptı. Umut sağ çaprazdan vurduğu topu ağlara yolladı. Neustadter ise hatası nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:53
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