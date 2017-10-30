Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata
Kayserispor'un Umut Bulut ile 41. dakikada bulduğu golde Fenerbahçeli yıldızın hatası dikkat çekti.
ROMAN'DAN BÜYÜK HATA
Fenerbahçe'de savunmanın ortasında görev yapan Roman Neustadter, golde yaptığı hata ile dikkat çekti. Ceza alanı içinde hatalı geri pas yapan Rus futbolcu, Umut'a adeta asist yaptı. Umut sağ çaprazdan vurduğu topu ağlara yolladı. Neustadter ise hatası nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:53
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 36
Yorum
Aslan DEMEKKI FB'LI AYKUTUN KULAGINA BIRILERI BIRSEYLER FISILDAMIS GSARAYA YAPILAN HAKSIZLIKLAR BIR BASKA TAKIMA YAPILSA YER YERINDEN OYNARDI
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''Talisca'nın performansından mutlu değiliz!''
Toplam 11
Yorum
sözde iyi gibi görünen başkan 2. abobakar vakası yaşanacağı için oyuncyu hemen karalama orman bu takımın en iyisi taliscadır tarftar herşyi görüyo al oğuzhanı da git
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''Talisca'nın performansından mutlu değiliz!''
Toplam 11
Yorum
djslhfslfghldg baktı taliscayı elde tutamıcak tepki gelmesşn diye oyunuyu kötülemeye başladı orman takımın en yeteneklisi taliscadı bu tartışılmaz
Fenerbahçeli yıldızdan büyük hata haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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