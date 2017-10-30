Fenerbahçe'de Martin Skrtel kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin Slovakyalı yıldızı Martin Skrtel, Kayserispor karşısında kadroya alınmadı.

Akhisarspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakan Martin Skrtel, bu mücadelenin ardından cezasını doldurmasına karşın Galatasaray deplasmanında şans bulamamış ve yedek beklemişti. Teknik Direktör Aykut Kocaman, tecrübeli stoperi Kayserispor karşısında 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Skrtel, karşılaşmayı tribünden takip etti.