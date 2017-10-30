Fenerbahçe'de Martin Skrtel kadroya alınmadı
Fenerbahçe'nin Slovakyalı yıldızı Martin Skrtel, Kayserispor karşısında kadroya alınmadı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:53
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 35
Yorum
Aslanın Arkadaşlar bi sakin ya bu takım her maçında iyi oynayacak her maçı alacak değil ya elbet puan kayıpları olacaktir
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Kral çıplak!
Toplam 24
Yorum
kubilay türkçe yazar mmısın ?
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Kral çıplak!
Toplam 24
Yorum
Aslan EVET KRAL CIPLAK MACLARDA HAKEM REZALETINI GÖRÜNCE EMRIN NERELERDEN GELDIGINI ANLIYORUZ VE GÖRÜYORUZ
Fenerbahçe'de Martin Skrtel kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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