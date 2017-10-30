 Fenerbahçe Zenit'le masaya oturdu! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe Zenit'le masaya oturdu!

    Fenerbahçe Zenit'le masaya oturdu!

    Fenerbahçe’nin Zenit’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı , sarı-lacivertlilerde göze girmeyi başardı.

    Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, deneyimli stoperin bonservisini almak için harekete geçti. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli stoper için sarı-lacivertli ekibin harekete geçtiği ortaya çıktı.

    Zenit'e bu transfer için 1.5 milyon euro teklif edildiği, mavi-beyazlıların ise 2.5 milyonda ısrar ettikleri belirtildi. (Milliyet)

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:13
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