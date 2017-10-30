Fenerbahçe Zenit'le masaya oturdu!
Fenerbahçe’nin Zenit’ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Luis Neto, sarı-lacivertlilerde göze girmeyi başardı.
Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, deneyimli stoperin bonservisini almak için harekete geçti. Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli stoper için sarı-lacivertli ekibin harekete geçtiği ortaya çıktı.
Zenit'e bu transfer için 1.5 milyon euro teklif edildiği, mavi-beyazlıların ise 2.5 milyonda ısrar ettikleri belirtildi. (Milliyet)
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:13
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares TFF TARAFLIDIR. Yeşil renk sevdalısıdır. Eh, yeşil de yayıncı kuruluş rengidir.
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 13
Yorum
Gs Ne büyüksün galatasaray ,ağzı olan attığın yeme koşuyor ...
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 47
Yorum
whocares Sen başka maçı mı seyrettin? Caner'in hakemin arkasında el kol hareketleriyle tamamladığı küfürleri var.
Fenerbahçe Zenit'le masaya oturdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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