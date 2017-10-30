Fenerbahçe maçının ardından gözaltı
Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından protokol ve 1907 tribününün bulunduğu kapıdan çıkan Fenerbahçeli bir taraftar, polise küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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İlla bağıralım mı!
Toplam 99
Yorum
srd Gs liler hakli trabzonu yenebilmeleri icin trabzonun 8 kisi kalmasi lazim ts 8 kisi kalaydi gs pozisyon bulacakti harbi zavallisiniz
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Hep G.Saray ile oynayalım
Toplam 12
Yorum
reze Collina yonetseydi trabzon 8 kisi gs 6 kisi kalirdi hukmen malup olurdunuz
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Muslera'dan sonra Valbuena...
Toplam 1
Yorum
suleyman hadi bakalım bütün küfür karşıtı fenerbahceli ve galatasaraylıları yoruma bekliom :D bjklı diye demediğiniz kalmadı 6 şar maç iyi mi
Fenerbahçe maçının ardından gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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