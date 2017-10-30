Fenerbahçe maçının ardından gözaltı

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından protokol ve 1907 tribününün bulunduğu kapıdan çıkan Fenerbahçeli bir taraftar, polise küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli bir taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Protokol ve 1907 tribününün bulunduğu kapıdan çıkarken polisle tartıştığı ve görevli memura küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli bir taraftar, spor şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraftar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet yasası çerçevesinde işlem yapılacağı öğrenildi.