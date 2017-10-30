F.Bahçe taraftarından imalı pankart

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe Kadıköy'de Kayserispor'la karşılaştı.



Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşma öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı açtıkları pankartla kutladılar.



"AYAĞA KALK" KOREOGRAFİSİNE GÖNDERME Mİ?

Kale arkası üst tribünün kaplayan Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı "Yaşasın Cumhuriyet" pankartı açılırken, alt tribünde "Bazı emanetler vardır, bizi AYAKTA tutan" sözleri yer aldı.



Bu ifadeler, Galatasaray'ın derbide yaptığı "Ayağa kalk" koreografisine gönderme olarak yorumlandı.