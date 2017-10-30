F.Bahçe taraftarından imalı pankart
Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşma öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı açtıkları pankartla kutladılar.
"AYAĞA KALK" KOREOGRAFİSİNE GÖNDERME Mİ?
Kale arkası üst tribünün kaplayan Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı "Yaşasın Cumhuriyet" pankartı açılırken, alt tribünde "Bazı emanetler vardır, bizi AYAKTA tutan" sözleri yer aldı.
Bu ifadeler, Galatasaray'ın derbide yaptığı "Ayağa kalk" koreografisine gönderme olarak yorumlandı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:36
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G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! Gerçek mi oluyor?
Toplam 35
Yorum
Aslanın Arkadaşlar bi sakin ya bu takım her maçında iyi oynayacak her maçı alacak değil ya elbet puan kayıpları olacaktir
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Kral çıplak!
Toplam 24
Yorum
kubilay türkçe yazar mmısın ?
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Kral çıplak!
Toplam 24
Yorum
Aslan EVET KRAL CIPLAK MACLARDA HAKEM REZALETINI GÖRÜNCE EMRIN NERELERDEN GELDIGINI ANLIYORUZ VE GÖRÜYORUZ
F.Bahçe taraftarından imalı pankart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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