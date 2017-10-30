Dilmen'den çok sert: Böyle bir şey olabilir mi!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor maçın yorumladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Rıdvan Dilmen, 3-3 sona eren Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi.



Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları



"Kayserispor 3-1 gerideyken Fenerbahçe'nin yarı sahasında top oynadı. Fenerbahçe takımı kendi sahasında bu kadar gol yer mi! Bir de öyle acayip hücum yapan bir takım değilsin. Hasan Ali arkası dönük oyuncuyu çekiyor. Oyun bitmiş saniyeler kalmış... O da gidiyor, gol oluyor. Kana Bıyık'ın Janssen'e yaptığı hareket kırmızı kart artı penaltı. Hakem göremeyebilir."



VALBUENA NEDEN ÇIKTI? DİLMEN AÇIKLADI

"İddia ediyorum. Maçın açık ara en çok koşan oyuncusu Giuliano'dur. Bir oyuncu bu kadar boşa enerji harcamaz. Bir oyuncu bu kadar çok koşup da topla bu kadar az buluşmaz. Alper girdi, Giuliano yine kenarda oynadı. Ah bu istatistikler yok mu! Sırf şu koşu mesafesi yüzünden Giuliano kenarda oynuyor. Kocaman'ın Valbuena'yı çıkarma sebebi Giuliano'nun koşu mesafesidir. Kendi sahasında Trabzon'u yenemedin. Başakşehir'e yenildin. Bugün berabere kaldın. Şampiyonluk yarışında nasıl olacaksın? Şenol Hoca bu istatistiklere bakıyor olsa Talisca, Quaresma hiç oynamaz. Tolgay ile Oğuzhan'ı beraber oynatmaz. Tamam futbolda bilim çok önemli ama sinüs, kosinüs de değildir! Fenerbahçe'nin en golcüsü Skrtel, böyle bir şey olabilir mi yahu! Bu Giuliano, Valbuena koşu mesafesi işi Aykut Hoca'nın başını ağrıtacak.



"FENERBAHÇE BEŞİKTAŞLILAŞTI"

40 yaşın üzerindeki Fenerbahçeliler hatırlar. Son dönemde oyun olarak Beşiktaş Fenerbahçelileşti, Fenerbahçe de Beşiktaşlılaştı. Gümbür gümbür oynayan Fenerbahçe son dönemde bet bir takım haline geldi. "





Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumları



"UYUDUK!"

"Maçı izlerken uyudum biraz. Devrede acaba insanlara ne anlatacağız dedim! Evet o kadar kötüydü maç. Hakem garip garip kararlar veriyor. Oyun seyirciyi uyuttu, bizi uyuttu hakemi de uyutmuş olabilir. "



"NE OLURSA OLSUN"

Dilmen Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol sırasında Kayserisporlu bir oyuncunun yerde yatması hakkında "Her ne olursa olsun, o topu Fenerbahçeli oyuncuların dışarıya atması lazımdı" değerlendirmesini yaptı.