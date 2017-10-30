 Bakan Osman Aşkın Bak’tan tebrik – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Bakan Osman Aşkın Bak’tan tebrik

    Bakan Osman Aşkın Bak’tan tebrik
    GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Bak, altın alan Tuğrulhan Erdemir'i telefonla arayarak "Şanlı bayrağımızı göndere çektin. İstiklal Marşımızı dinlettin. Bize bu kararı yaşattığın için teşekkürler. Yolun açık olsun kardeşim.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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