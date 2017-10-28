 Volkan’a doğum günü – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Volkan’a doğum günü

    Volkan’a doğum günü
    VOLKAN Demirel, dün 36 yaşına bastı. Sarı-lacivertli futbolcular, kaptanlarına idman öncesi doğum günü pastalı bir parti hazırladı. Partiye teknik heyet de katıldı
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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