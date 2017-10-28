Soldado ihtimali

F.BAHÇE'de teknik direktör Aykut Kocaman, Kayserispor maçında forvette nöbet değişimine gidebilir. Rakibin katı defans yapacağını hesap eden Kocaman, hücumu zenginleştirme adına çeşitli formüller ararken, Janssen'i kesip Soldado'ya yer verme ihtimalini de değerlendiriyor. Aşırı yüklenmeden dolayı tedbir amaçlı olarak önceki günkü idmana çıkmayan Janssen, dün idmana çıktı.