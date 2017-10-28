Sırada Trabzon var!

'nin Hollandalı yıldızı, twitter'dan yaptığıpaylaşımında ciddi bir hatayaimza attı. 23 yaşındakiforvet,İngilizce olarakpaylaşımınıyaptı.Rakiplerininolduğunugeç deolsa fark edenJanssen, daha sonra bu mesajı silip,takım ismi yazmadan gelecek maçlarınınpazartesi günü olduğunu duyurdu!