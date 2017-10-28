 Sırada Trabzon var! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Sırada Trabzon var!

    Sırada Trabzon var!

    Janssen, Galatasaray’ın fikstürü ile kendi fikstürlerini karıştırdı!

    F.BAHÇE'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, twitter'dan yaptığı paylaşımında ciddi bir hataya imza attı. 23 yaşındaki forvet, İngilizce olarak "Savaşmaya devam ediyoruz, sırada Trabzonspor" paylaşımını yaptı. Rakiplerinin Kayserispor olduğunu geç de olsa fark eden Janssen, daha sonra bu mesajı silip, takım ismi yazmadan gelecek maçlarının pazartesi günü olduğunu duyurdu!

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:45
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