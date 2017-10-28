RvP’den 3 maç daha hayır yok

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanıp yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Robin van Persie, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Ancak tecrübeli yıldızın tam olarak hazır hale gelebilmesi için en az 3 haftalık bir zamana daha ihtiyacı olduğu belirtildi. Bu sezon ligde sadece Göztepe ve Trabzonspor maçlarında oynayan RvP'nin golü ve asisti ise bulunmuyor.



İMAJ YAPTI

Sakal bırakıp yeni imaj yapan Van Persie, takımdan ayrı bireysel program uyguluyor.