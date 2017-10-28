KAYSERİ maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'nin dünkü idmanında sürpriz konuklar vardı. Bir grup minik taraftar futbolcularla ve Kocaman'la bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Minikler, Kocaman'a çiçek takdim etti.