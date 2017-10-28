 Kocaman’a çiçek – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kocaman’a çiçek

    Kocaman’a çiçek
    KAYSERİ maçının hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'nin dünkü idmanında sürpriz konuklar vardı. Bir grup minik taraftar futbolcularla ve Kocaman'la bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Minikler, Kocaman'a çiçek takdim etti.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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