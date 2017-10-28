 HEY MAŞALLAH! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    HEY MAŞALLAH!

    HEY MAŞALLAH!

    Volkan Demirel dün 36 yaşına girdi. Kaptanı ilk kutlayan, bu sezon kötü günlerinde büyük destek verdiği Ozan Tufan oldu

    Ozan , kaptanı tesislerin girişinde karşıladı. Küçük bir çikolatalı kekin üzerine biri sarı diğeri lacivert renkte iki mum koyan Ozan, Volkan'ın aracının önünü "İyi ki doğdun" diyerek kesti. Volkan, mumları üflerken Ozan, "Hey maşallah" yorumu yaptı. Tecrübeli kaleci, genç takım arkadaşının ikramı pastayı da hemen afiyetle yedi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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