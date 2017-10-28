 Fener 7 milyon euro'ya almıştı – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Fener 7 milyon euro'ya almıştı

    Fener 7 milyon euro'ya almıştı
    Fenerbahçe taraftarıyla bir ara ters düşen Ozan Tufan, son dönemde sarı-lacivertli takımın en formda ismi olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin 2015'te bonservisine 7 milyon euro ödediği 22 yaşındaki yıldız, 37 kez formasını giydiği Milli Takım'da 4 kez gol sevinci yaşadı. Ozan'ın 2020'de sözleşmesinin bittiği Fenerbahçe karnesi ise 95 maç-8 gol-6 asist.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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