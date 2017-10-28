 Divan kurulu toplanıyor – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Divan kurulu toplanıyor

    Divan kurulu toplanıyor
    F.bahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün yapılacak. 3 ayda bir yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30'da başlayacak. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı Divan'da başkan Aziz Yıldırım'ın bir konuşma yapması bekleniyor.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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