Divan kurulu toplanıyor

F.bahçe Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı bugün yapılacak. 3 ayda bir yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30'da başlayacak. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı Divan'da başkan Aziz Yıldırım'ın bir konuşma yapması bekleniyor.