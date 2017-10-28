Beni hiç ilgilendirmez!

Alex: Koç ya da Yıldırım... Kim kazanacak? Bu benim için küçük bir mesele. Kimseyi desteklemem, yönetici olarak da gelmem

F.BAHÇE'nin eski kaptanı Alex de Souza, sosyal içerik platformu Storia'da taraftarların sorularını yanıtladı. Efsane yıldıza sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık yarışı ve seçilirse Ali Koç'un yönetiminde görev alıp almayacağı soruldu. Alex'in yanıtı, "Başkanlık yarışında hiç kimseyi desteklemem. Kim kazanacak? Bu benim için küçük bir mesele. Ali Koç kazansın ya da Aziz Yıldırım devam etsin, yöneticilik düşünmem" şeklinde oldu.



Asla! Sadece Fenerbahçe

ALEX, "G.Saray veya Beşiktaş forması giymeyi düşündün mü?" sorusuna yanıt verirken, Fenerlilerin kalbini bir kez daha fethetti: "Hayır, asla. Türkiye'de benim hikayem sadece Fenerbahçe'dir. 20 yıl futbol oynadım, bunun 8.5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bana ve aileme hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum.



Alex, 18 Mart 2011'de G.Saray'a Türk Telekom Stadı'nda attığı kafa golünü hiç unutamadığını söyledi. Fenerbahçe o maçı Alex'in bu golüyle 2-1 kazanmıştı.