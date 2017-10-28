Beni hiç ilgilendirmez!
Alex: Koç ya da Yıldırım... Kim kazanacak? Bu benim için küçük bir mesele. Kimseyi desteklemem, yönetici olarak da gelmem
Asla! Sadece Fenerbahçe
ALEX, "G.Saray veya Beşiktaş forması giymeyi düşündün mü?" sorusuna yanıt verirken, Fenerlilerin kalbini bir kez daha fethetti: "Hayır, asla. Türkiye'de benim hikayem sadece Fenerbahçe'dir. 20 yıl futbol oynadım, bunun 8.5 yılında Fenerbahçe forması giydim. Bana ve aileme hep çok güzel davrandılar. Kötü bir anı hatırlamıyorum.
Alex, 18 Mart 2011'de G.Saray'a Türk Telekom Stadı'nda attığı kafa golünü hiç unutamadığını söyledi. Fenerbahçe o maçı Alex'in bu golüyle 2-1 kazanmıştı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:45
-
Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 92
Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
-
TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 50
Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
-
TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
Beni hiç ilgilendirmez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.