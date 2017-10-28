 Bedavaya gitti şimdi el yakıyor! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bedavaya gitti şimdi el yakıyor!

    Bedavaya gitti şimdi el yakıyor!
    Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz kulübü Alcanense'ye bedelsiz olarak giden Merih Demiral, kısa sürede Portekiz devlerinin dikkatini çekti. 6 ay gibi bir sürede Sporting Lizbon'a transfer olan genç yıldız, fiyatını zirveye çıkardı. Lizbon, kısa sürede kendini kanıtlayan 19 yaşındaki stoperi Lizbon 2 takımında oynatmasına rağmen serbest kalma bedelini 45 milyon euro olarak belirledi. 1.92'lik oyuncu güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. A Milli Takım'ın hocası Lucescu, Melih için geçtiğimz günlerde "Geleceğin ekibini kuracağız. Sporting Lizbon forması giyen Merih Demiral da bu oyuncular arasında" açıklamasını yapmıştı.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bedavaya gitti şimdi el yakıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.