Bedavaya gitti şimdi el yakıyor!

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz kulübü Alcanense'ye bedelsiz olarak giden Merih Demiral, kısa sürede Portekiz devlerinin dikkatini çekti. 6 ay gibi bir sürede Sporting Lizbon'a transfer olan genç yıldız, fiyatını zirveye çıkardı. Lizbon, kısa sürede kendini kanıtlayan 19 yaşındaki stoperi Lizbon 2 takımında oynatmasına rağmen serbest kalma bedelini 45 milyon euro olarak belirledi. 1.92'lik oyuncu güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. A Milli Takım'ın hocası Lucescu, Melih için geçtiğimz günlerde "Geleceğin ekibini kuracağız. Sporting Lizbon forması giyen Merih Demiral da bu oyuncular arasında" açıklamasını yapmıştı.