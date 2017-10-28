Bedavaya gitti şimdi 45 milyon euro

Türk futbolunda yabancı sınırının tartışıldığı şu günlerde, Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki Merih Demiral, Portekiz’de parlıyor

Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu önceki gün katıldığı programda 'Geleceğin ekibini kuracağız' dedi. İşte o ekipte yer alacak isimlerden biri de Sporting Lizbon forması giyen Merih Demiral. Türk futbolunun yabancı sınırını tartıştığı şu günlerde, 19 yaşındaki yıldız elimizdekilerin kıymetini bilemediğimizin de en güzel örneği.



Fenerbahçe altyapısında oynarken 2016 yazında Alcanenense takımından gelen teklifi kabul eden ve bedelsiz olarak Portekiz'in yolunu tutan Merih, bu sezon başında Sporting Lizbon'a 5 yıllık imza attı. Sporting Lizbon'un B takımında forma giyen Merih'i almak isteyenler artık 45 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda… Güçlü fiziği ile dikkat çeken 1.92 boyundaki genç stoper, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Merih Demiral'ın gelecek sezon Sporting Lizbon'un as takımında forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.



Merih Demiral kimdir?

5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğdu. 1.92 boyunda. Düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. Alcanenense'de çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional takımlarının dikkatini çekti ama o altyapısıyla ünlü Sporting Lizbon'u seçti. Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih, son olarak 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadı.