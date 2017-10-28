Bedavaya gitti şimdi 45 milyon euro
Türk futbolunda yabancı sınırının tartışıldığı şu günlerde, Fenerbahçe altyapısından yetişen 19 yaşındaki Merih Demiral, Portekiz’de parlıyor
Fenerbahçe altyapısında oynarken 2016 yazında Alcanenense takımından gelen teklifi kabul eden ve bedelsiz olarak Portekiz'in yolunu tutan Merih, bu sezon başında Sporting Lizbon'a 5 yıllık imza attı. Sporting Lizbon'un B takımında forma giyen Merih'i almak isteyenler artık 45 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda… Güçlü fiziği ile dikkat çeken 1.92 boyundaki genç stoper, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Merih Demiral'ın gelecek sezon Sporting Lizbon'un as takımında forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.
Merih Demiral kimdir?
5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğdu. 1.92 boyunda. Düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. Alcanenense'de çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional takımlarının dikkatini çekti ama o altyapısıyla ünlü Sporting Lizbon'u seçti. Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih, son olarak 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:27
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
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Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
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Yorum
ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
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Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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