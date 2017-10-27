 Fenerbahçe'ye şok! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'ye şok!

    Fenerbahçe'ye şok!

    THY Avrupa Ligi’nde uzun süre önde götürdüğü maçta Komşu’ya mağlup olmaktan kurtulamadı, grupta ikinci yenilgisini aldı

    THY Avrupa Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde F.Bahçe Doğuş Pappas'ın son saniyede attığı 3'lükle Panathinaikos'a, 70-68 mağlup oldu. Olympic Sports Center'da oynanan mücadeleye etkili başlayan F.Bahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-19, ilk yarıyı ise 44-36 önde kapattı. Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda hücumda zorlanan sarı-lacivertliler, rakibinin farkı kapatmasına engel olamadı ve 17-11'lik çeyrek skoruyla son periyoda 55-53 önde girdi.

    İKİNCİ KEZ MAĞLUP OLDU
    Son periyotta oyuna ağırlığın koyan ev sahibi ekip, Pappas'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 70-68 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte , THY Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini alırken, Panathinaikos 2'nci galibiyetine ulaştı. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Panathinaikoslu Pappas olurken, F.Bahçe Doğuşlu Vesely 15 sayı üretti.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:39
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