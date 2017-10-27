Fenerbahçe'ye şok!
Fenerbahçe Doğuş THY Avrupa Ligi’nde uzun süre önde götürdüğü maçta Komşu’ya mağlup olmaktan kurtulamadı, grupta ikinci yenilgisini aldı
İKİNCİ KEZ MAĞLUP OLDU
Son periyotta oyuna ağırlığın koyan ev sahibi ekip, Pappas'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 70-68 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü maçında 2'nci mağlubiyetini alırken, Panathinaikos 2'nci galibiyetine ulaştı. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Panathinaikoslu Pappas olurken, F.Bahçe Doğuşlu Vesely 15 sayı üretti.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:39
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
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Yorum
osman canım caner golden sonraki el hareketinden 2 maç küfürden 4 maç ceza aldı.
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
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ff tarafsız tff kendi itiraflarını yaptılr apaçık
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TFF'den flaş açıklama! Yürürlüğe girdi...
Toplam 20
Yorum
Ahmet Küfretmeyin yan hakemlere atış serbest nasılolsa cezası bilet bloke ...
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