 Luigi Datome'ye yangın şoku! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'ye yangın şoku!

    Luigi Datome'ye yangın şoku!

    Ataşehir'de 52 katlı ve 188 metre uzunluğundaki bir gökdelende çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökdelenin 13. katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi. Öte yandan yaşanan panik kameralarca kaydedildi.

    Ataşehir'de 52 katlı gökdeleninin 13. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

    Gökdelenden çıkan dumanlar birçok noktadan görüldü. İHA'nın haberine göre; Yangın yapılan çalışma sonrası söndürülürken, gökdelende çalışanlar söndürme çalışmaları sırasında dışarı çıktı. Öte yandan bir kişi dumandan etkilendi.

    Sağlık ekipleri dumandan etkilenen şahsa olay yerinde müdahale etti.

    FENERBAHÇELİ DATOME DE ETKİLENDİ
    Ataşehir'deki gökdelen yangınında Fenerbahçeli basketbolcu de etkilendi.

    Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu yangınla ilgili olarak, "Yangın söndürüldü, duman tahliye edildi. Zarar gören bir işçimiz hastaneye kaldırıldı" dedi.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:14
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