Kocaman'dan Persie'ye: Hayırdır!

Sakatlığının ardından bireysel güçlendirme çalışmalarını sürdüren Robin van Persie'nin gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Hollandalı oyuncu yoğun bir çalışma programı izlerken uzayan sakalları Aykut Kocaman'ın da dikkatini çekti. Kocaman Hollandalı yıldıza antrenmanda, "Hayırdır. Sende sakal, bende sakal" diyerek takıldı.

Kocaman'ın bu sözlerine gülerek yanıt veren Van Persie, "Bunu sadece imaj için yaptım. Biraz uzayınca yakıştığını düşünüp uzatmaya karar verdim. Başka nedeni yok" diyerek yanıt verdi.



