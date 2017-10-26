 Kocaman'dan Persie'ye: Hayırdır! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kocaman'dan Persie'ye: Hayırdır!

    Kocaman'dan Persie'ye: Hayırdır!

    Teknik direktör ile Hollandalı futbolcu arasında karşılıklı ilginç bir konuşma gerçekleşti.

    Sakatlığının ardından bireysel güçlendirme çalışmalarını sürdüren 'nin gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

    Hollandalı oyuncu yoğun bir çalışma programı izlerken uzayan sakalları 'ın da dikkatini çekti. Kocaman Hollandalı yıldıza antrenmanda, "Hayırdır. Sende sakal, bende sakal" diyerek takıldı.

    Kocaman'ın bu sözlerine gülerek yanıt veren Van Persie, "Bunu sadece imaj için yaptım. Biraz uzayınca yakıştığını düşünüp uzatmaya karar verdim. Başka nedeni yok" diyerek yanıt verdi.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman'dan Persie'ye: Hayırdır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.