Kocaman'dan Persie'ye: Hayırdır!
Teknik direktör Aykut Kocaman ile Hollandalı futbolcu Robin van Persie arasında karşılıklı ilginç bir konuşma gerçekleşti.
Sakatlığının ardından bireysel güçlendirme çalışmalarını sürdüren Robin van Persie'nin gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
Hollandalı oyuncu yoğun bir çalışma programı izlerken uzayan sakalları Aykut Kocaman'ın da dikkatini çekti. Kocaman Hollandalı yıldıza antrenmanda, "Hayırdır. Sende sakal, bende sakal" diyerek takıldı.
Kocaman'ın bu sözlerine gülerek yanıt veren Van Persie, "Bunu sadece imaj için yaptım. Biraz uzayınca yakıştığını düşünüp uzatmaya karar verdim. Başka nedeni yok" diyerek yanıt verdi.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:07
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