 Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı arıyor! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    , 'yı arıyor!

    Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı arıyor!

    ’de son 3 sezonda ilk 9 hafta sonunda en başarılı teknik adam oldu.

    son 3 sezonda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Sarı-lacivertliler; , Dirk Advocaat ve Aykut Kocaman dönemlerinde ilk 9 haftasında farklı istatistikler gösterdi. 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayan Pereira Fenerbahçe'de 3 sezondaki en başarılı çalıştırıcı oldu.

    2016-2017 sezonunda Advocaat ile 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi sonucunda 15 puan alabilen sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da Aykut Kocaman ile 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle yine 15 topladı. Böylece Advocaat ve Aykut Kocaman, Pereira'nın gerisinde kaldı.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:04
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