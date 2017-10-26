Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı arıyor!
Fenerbahçe’de son 3 sezonda ilk 9 hafta sonunda en başarılı teknik adam Vitor Pereira oldu.
2016-2017 sezonunda Advocaat ile 4 galibiyet, 3 beraberlik 2 yenilgi sonucunda 15 puan alabilen sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da Aykut Kocaman ile 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle yine 15 topladı. Böylece Advocaat ve Aykut Kocaman, Pereira'nın gerisinde kaldı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:04
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