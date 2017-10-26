Emenike komşuda parladı!
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, bu sezon transfer olduğu Yunan ekibi Olympiakos'ta gösterdiği performansla göz dolduruyor. Emenike, oynadığı 9 resmi maçta 4 gol kaydetti.
Nijeryalı futbolcu, son olarak Yunan temsilcisinin kupa mesaisinde deplasmanda oynadığı ve 3-0 galip geldikleri Acharniakos maçında 1 gol attı.
Emenike, gösterdiği başarılı performansla, Olympiakos'un bu sezon en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:20
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