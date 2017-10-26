 Emenike komşuda parladı! – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
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    Emenike komşuda parladı!

    Emenike komşuda parladı!

    Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, bu sezon transfer olduğu Yunan ekibi Olympiakos'ta gösterdiği performansla göz dolduruyor. Emenike, oynadığı 9 resmi maçta 4 gol kaydetti.

    Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Olympiakos'a giden Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike burada gösterdiği performansla taraftarlarını mest etti. Yunanistan Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde attığı gollerle takımı sırtlayan Emenike, bugüne kadar 9 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Nijeryalı futbolcu, son olarak Yunan temsilcisinin kupa mesaisinde deplasmanda oynadığı ve 3-0 galip geldikleri Acharniakos maçında 1 gol attı.

    Emenike, gösterdiği başarılı performansla, Olympiakos'un bu sezon en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:20
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