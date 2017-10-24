Savunmanın yeni ikilisi Neustadter-Neto
Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Neustadter performansıyla formayı kaptı.
Beşiktaş derbisinden sonra Galatasaray derbisinde de sahanın en iyilerinden olan ve rakibe geçit vermeyen Roman Neustadter, Neto ile iyi bir uyum yakaladı ve performansı beğenildi.
Skrtel iyileşmesine rağmen Aykut Kocaman Neustadter'i tercih ederken, Rus oyuncunun Kayseri maçında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Rus savunma oyuncusu geçen sezon da sabırla çalışıp görev düştükçe yerine getirirken, karakterinin ve profesyonelliğinin karşılığını alarak teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne girmeyi başardı.
EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR VE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
Rus savunma oyuncusu antrenmanlar dışında bireysel ekstra çalışmalar yapıyor. Neustadter ayrıca kolay iletişim kurabilmek için Türkçe dersler de alıyor ve sık sık yakınındakilerle Türkçe diyaloglar kuruyor.
Son oynanan derbide sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Rus futbolcu; "Hocamız bana büyük bir güven aşıladı, her zaman bana bu güveni hissettiriyor. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum ve bu performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Ben her zaman takım için en iyisini olmasını istiyorum" diye konuştu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
-
Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
-
"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Savunmanın yeni ikilisi Neustadter-Neto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.