Fenerbahçe, Antep'e patladı
Geçen hafta Anadolu Efes’e boyun eğen Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbolu rahat geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine hazır olduklarını gösterdi
ÇEKİŞMELİ BAŞLADI
Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı (81-65), maçı da 96-71 kazandı. İlk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kanarya, gelecek hafta Galatasaray Odebank'a konuk olacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Fenerbahçe, Antep'e patladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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