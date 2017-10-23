 Fenerbahçe, Antep'e patladı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Fenerbahçe, Antep'e patladı

    Fenerbahçe, Antep'e patladı

    Geçen hafta Anadolu Efes’e boyun eğen Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbolu rahat geçti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine hazır olduklarını gösterdi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol'u 96-71 yendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Wanamaker'in etkili oyunuyla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı (17-7) ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı. Armand ve Lyons ile hücumda etkili olan konuk ekip farkı eritti ve soyunma odasına 47-44 gitmeyi başardı.

    ÇEKİŞMELİ BAŞLADI
    Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti. Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı (81-65), maçı da 96-71 kazandı. İlk 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Kanarya, gelecek hafta Galatasaray Odebank'a konuk olacak.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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