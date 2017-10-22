 ANKETE KATILIN: JANSSEN'İN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI DOĞRU BİR KARAR MIYDI? – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    ANKETE KATILIN: JANSSEN'İN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI DOĞRU BİR KARAR MIYDI?

    ANKETE KATILIN: JANSSEN'İN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI DOĞRU BİR KARAR MIYDI?

    Cüneyt Çakır'ın Janssen'in attığı golü geçersiz sayması büyük tartışma yarattı. Peki sizin görüşünüz ne? Ankete katılın...

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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