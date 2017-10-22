10 yıl sonra kaleyi kaptırdı
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde de yedek soyundu.
Fenerbahçe'de sezon başından beri yediği hatalı goller ve düşük form seviyesiyle eleştirilerin odağı olan Volkan Demirel, Galatasaray maçında da formayı alamadı.
2007'DEN SONRA İLK KEZ KALEDE DEĞİL
Alanyaspor maçında kaleyi Kameni'ye bırakan Volkan Demirel, son 4 maçtır yedek kulübesine hapsoldu. Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarında 90 dakika kaleyi koruyan Kameni, Galatasaray'a karşı da formayı Volkan'a bırakmadı.
Volkan Demirel tam 10 yıl sonra ilk kez ligde bir Galatasaray mücadelesinde yedek kaldı. Tecrübeli kaleci en son 19 Mayıs 2007'de Ali Sami Yen'deki derbide eldivenleri Serdar Kulbilge'ye kaptırmış ve Fenerbahçe o maçı 2-1 kazanmıştı. Ligde o tarihten bugüne kadar 22 Galatasaray derbisinde kale Volkan Demirel'in olmuştu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:27
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
10 yıl sonra kaleyi kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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