 Aboubakar, F.Bahçe yolunda – Fotomaç – 14 Ağustos 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , F.Bahçe yolunda

    Aboubakar, F.Bahçe yolunda

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent 'ı kadrosuna katmak için girişimlerini arttırdı.

    Aziz Yıldırım'ın 4 takviye daha olacak demesinin ardından kadrosuna Roberto Soldado ile Giuliano'yu katan sarı lacivertliler gözünü Vincent 'a çevirdi. Neustadter'den gelecek parayı Aboubakar transferinde kullanmayı planlayan F.Bahçe, oyuncunun yüzde 65'ine sahip olan Lorient'e 6 milyo Euro, Porto'ya ise 2 milyon Euro telkif edecek.

    Kamerunlu futbolcu,Beşiktaş'ın bitiremediği transfer için F.Bahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Beşiktaş Lorient'i daha az bir rakama ikna edemedği için transferden vazgeçmişti. F.Bahçe'nin ise bu rakamı vermeye hazır olduğu belirtildi.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:16
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