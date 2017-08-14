Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerini arttırdı.
Aziz Yıldırım'ın 4 takviye daha olacak demesinin ardından kadrosuna Roberto Soldado ile Giuliano'yu katan sarı lacivertliler gözünü Vincent Aboubakar'a çevirdi. Neustadter'den gelecek parayı Aboubakar transferinde kullanmayı planlayan F.Bahçe, oyuncunun yüzde 65'ine sahip olan Lorient'e 6 milyo Euro, Porto'ya ise 2 milyon Euro telkif edecek.
Kamerunlu futbolcu,Beşiktaş'ın bitiremediği transfer için F.Bahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Beşiktaş Lorient'i daha az bir rakama ikna edemedği için transferden vazgeçmişti. F.Bahçe'nin ise bu rakamı vermeye hazır olduğu belirtildi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:16
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 2
Yorum
CasCan CENK sana Avrupa yolları yakışır.Bu formun,hırsın, profesyonelliğin ve dahada geliştireceğin tekniğinle adından çok söz ettireceksin.
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 6
Yorum
HaHaHaaaa Kafaya bak. Transfer komitesi ilginç hayaller barındırıyor.
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Aslan'a yeni yüz
Toplam 6
Yorum
**** Muslera yerine yan toplara hakim bir kaleci almamız lazım. Her korner ve yan topta resmen psikolojimiz bozuldu Muslera ile.
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