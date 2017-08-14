Aboubakar, F.Bahçe yolunda

Aziz Yıldırım'ın 4 takviye daha olacak demesinin ardından kadrosuna Roberto Soldado ile Giuliano'yu katan sarı lacivertliler gözünü Vincent Aboubakar'a çevirdi. Neustadter'den gelecek parayı Aboubakar transferinde kullanmayı planlayan F.Bahçe, oyuncunun yüzde 65'ine sahip olan Lorient'e 6 milyo Euro, Porto'ya ise 2 milyon Euro telkif edecek.

Kamerunlu futbolcu,Beşiktaş'ın bitiremediği transfer için F.Bahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Beşiktaş Lorient'i daha az bir rakama ikna edemedği için transferden vazgeçmişti. F.Bahçe'nin ise bu rakamı vermeye hazır olduğu belirtildi.