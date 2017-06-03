Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şu ana kadar yapılan transferler ve teknik adam konusunda açıklamalarda bulundu.



Şu ana kadar yapılan transfer çalışmaları hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Futbol takımına Mayıs ayında transfer yapacağımızı söyledik, yaptık. Mecbur muyum transferleri açıklamaya. Dört futbolcu ile anlaştık, önümüzdeki hafta açıklarız. Bugünkü neticeye göre de oyuncular gelecek. Antrenör konusunda da üç teknik adamla görüşüyoruz. Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor, adam daha gelmeden Aykut Kocaman gelmesin. Ya kardeşim sen kimsin de Aykut Kocaman gelmesin diyorsun. Bizdeki basın, kahvedeki normal insanlara döndü" şeklinde konuştu.



