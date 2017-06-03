Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şu ana kadar yapılan transferler ve teknik adam konusunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şu ana kadar yapılan transferler ve teknik adam konusunda açıklamalarda bulundu.
Şu ana kadar yapılan transfer çalışmaları hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Futbol takımına Mayıs ayında transfer yapacağımızı söyledik, yaptık. Mecbur muyum transferleri açıklamaya. Dört futbolcu ile anlaştık, önümüzdeki hafta açıklarız. Bugünkü neticeye göre de oyuncular gelecek. Antrenör konusunda da üç teknik adamla görüşüyoruz. Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor, adam daha gelmeden Aykut Kocaman gelmesin. Ya kardeşim sen kimsin de Aykut Kocaman gelmesin diyorsun. Bizdeki basın, kahvedeki normal insanlara döndü" şeklinde konuştu.
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:41
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 2
Yorum
CasCan CENK sana Avrupa yolları yakışır.Bu formun,hırsın, profesyonelliğin ve dahada geliştireceğin tekniğinle adından çok söz ettireceksin.
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Fener'de Bruma bombası
Toplam 6
Yorum
HaHaHaaaa Kafaya bak. Transfer komitesi ilginç hayaller barındırıyor.
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Aslan'a yeni yüz
Toplam 6
Yorum
**** Muslera yerine yan toplara hakim bir kaleci almamız lazım. Her korner ve yan topta resmen psikolojimiz bozuldu Muslera ile.
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