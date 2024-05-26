Zaferle veda

Trendyol Süper Lig'de 38. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Samsunspor'u konuk etti. Geçen hafta lige veda eden kırmızı-siyahlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı. Ev sahibi ekip, devreyi Markao'nun 42'deki golüyle önde kapattı. 50'de Ryan Mendes aradaki farkı ikiye çıkartan isim oldu.
GISDOL AYRILDI
Samsunspor'un 57'de Soner'le durumu 2-1' getirdiği maçta 72'de Yunus Emre kırmızı kart gördü. Son gol 90+2'de Güven'den geldi. Gelecek yıl 1. Lig'de olacak Karagümrük, sezonu 40 puanla bitirdi. Samsunspor ise 38 haftada 43 puan aldı. Önümüzdeki yıl ayrılacak Samsunspor teknik direktörü Markus Gisdol maç sonunda taraftarla vedalaştı.