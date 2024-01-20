VavaCars Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan, Kourbelis, Bertolacci, Teklic, Eysseric, Güven Yalçın, Serdar Dursun.
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
VavaCars Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.