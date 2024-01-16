Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Stefano Sturaro ile yollarını ayırdığını duyurdu

Fatih Karagümrük Stefano Sturaro ile yollarını ayırdığını duyurdu

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 17:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük Stefano Sturaro ile yollarını ayırdığını duyurdu

VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yla yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiği ifade edildi.

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcuya emekleri için teşekkür ederken, bundan sonraki futbol hayatında da başarılar diledi.

Sezon başında kırmızı-siyahlı kulüple anlaşmaya varan Stefano Sturaro, Fatih Karagümrük formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta 1 gol attı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da 2 ayrılık birden! Biri Fransa'ya biri 1.Lig'e...
TBMM'de terörle mücadele oturumu | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan flaş açıklamalar
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Karagümrük - Kırklarelispor maçı saat kaçta?
Beşiktaş - F. Karagümrük maçı ne zaman?
AÖL SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
ÇATALCA SU KESİNTİSİ - Çatalca'da sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! Beşiktaş Kolombiyalı yıldızın peşinde! 17:19
Alexander Djiku'dan açıklamalar! Alexander Djiku'dan açıklamalar! 16:42
Kanarya'ya Lincoln piyangosu! İsteyen takım... Kanarya'ya Lincoln piyangosu! İsteyen takım... 16:40
Roma'da De Rossi dönemi Roma'da De Rossi dönemi 16:25
Eyüpspor Samu Saiz transferini açıkladı Eyüpspor Samu Saiz transferini açıkladı 16:06
F.Bahçe Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı F.Bahçe Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı 16:03
Daha Eski
Swiatek galibiyetle başladı! Swiatek galibiyetle başladı! 15:58
Fırtına'da mesai sürüyor! Fırtına'da mesai sürüyor! 15:25
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? 15:06
Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 14:50
Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman? 14:43
Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman? 14:39