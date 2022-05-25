Viviano’ya yeni kontrat

Karagümrük, 36 yaşındaki İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan duyuruda, "2021-22 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık" denildi.
Karagümrük, 36 yaşındaki İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan duyuruda, "2021-22 sezonu 38 Süper Lig maçında 90 dakika forma giyen tek futbolcu olan takımımızın kaptanlarından Emiliano Viviano'nun sözleşmesini 1 yıl uzattık" denildi.