Fatih Karagümrük Lucas Castro'yu transfer etti

Fatih Karagümrük, transferlerine devam ediyor... İstanbul temsilcisi, son olarak SPAL'de forma giyen Lucas Castro'ya imza attırdığını duyurdu.



Karagümrük'ün konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;



"Lucas Castro Karagümrük'te!

Karagümrük'te transfer bitmiyor!

Arjantin doğumlu Lucas Castro, futbola ülkesinin takımlarından Gimnasia'da başladı. Daha sonra yine Arjantin ekiplerinden Racing Club'a transfer oldu.

Burada gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Castro, 2012'de İtalya Serie A ekiplerinden Catania'ya imza attı. Daha sonra Chievo ve Cagliari gibi İtalyan takımlarında da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli en son SPAL'da forma giydi.

2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Lucas Castro'ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz!"