Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

Bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans gösteren Alassane Ndao, transferin gözdesi konumuna geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Ndao için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

Rusya Premier Lig'nin en köklü takımlarından olan CSKA Moskova, Senegalli futbolcuya resmen talip oldu.

Rus kulübü, Karagümrük'e 24 yaşındaki oyuncu için resmi teklif gönderdi ve transfer bedeli olarak 3 milyon euro ödemeyi taahüt etti.

5 MİLYON EURO BEKLENİYOR!

İstanbul ekibinin yönetimi yapılan teklifi reddetti. CSKA Moskova'ya oyuncunun transfer bedelinin 5 milyon euro olduğu belirtildi.

Bir diğer Rus kulübü Lokomotiv Moskova ise Alassane Ndao transferi için, yazılı olarak Karagümrük'ten görüşme talep etti.

LYON'UN TEKLİFİ DE REDDEDİLDİ!

24 yaşındaki hücum oyuncusu için sezon başında Lyon takımı da 3 milyon euro teklif etmiş; ancak bu teklfi Karagümrük tarafından reddedilmişti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Transferde Avrupa ekiplerini peşine takan Alasane Ndao, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alıyor.