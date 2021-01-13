Haberler Fatih Karagümrük Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

Transfer haberi: için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

'in flaş ekibi 'ün önemli oyuncuları arasında yer alan , kulüplerinin radarına girdi. ve 'ın listesinde yer alan Senegalli oyuncu için ekibine resmi teklif yapıldı. İşte detaylar ve Karagümrük'ün transfer cevabı...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:23 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:30
Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

Bu sezon 'te başarılı bir performans gösteren , transferin gözdesi konumuna geldi.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

ve 'ın da gündeminde yer alan Ndao için kulüpleri sıraya girdi.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

Rusya Premier Lig'nin en köklü takımlarından olan CSKA Moskova, Senegalli futbolcuya resmen talip oldu.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

Rus kulübü, Karagümrük'e 24 yaşındaki oyuncu için resmi teklif gönderdi ve transfer bedeli olarak 3 milyon euro ödemeyi taahüt etti.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

5 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
ekibinin yönetimi yapılan teklifi reddetti. CSKA Moskova'ya oyuncunun transfer bedelinin 5 milyon euro olduğu belirtildi.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

Bir diğer Rus kulübü Lokomotiv Moskova ise transferi için, yazılı olarak Karagümrük'ten görüşme talep etti.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

LYON'UN TEKLİFİ DE REDDEDİLDİ!
24 yaşındaki hücum oyuncusu için sezon başında Lyon takımı da 3 milyon euro teklif etmiş; ancak bu teklfi Karagümrük tarafından reddedilmişti.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR!
Transferde ekiplerini peşine takan Alasane Ndao, ve 'nin de gündeminde yer alıyor.

Transfer haberi: Alassane Ndao için resmi teklif yapıldı! Karagümrük'ün talebi...

Senegalli milli takımından davet bekleyen Ndao, bir süre önce yaptığı açıklamada, ''Amacım, Karagümrük'ten sonra 'nın 5 büyük liginde forma giymek. İspanya ve Fransa'dan bazı takımların beni izlediğini biliyorum'' demişti. Senegalli futbolcu bu sezon Karagümrük formasıyla 18 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 4 gol atan başarılı futbolcu 4 de asist katkısı sundu.

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