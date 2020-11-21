Haberler Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük Sivasspor maçı CANLI

maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında ve karşı karşıya geliyor. Ligin yeni ekiplerinden Karagümrük, evinde puan veya puanlar alarak üst sıralarda kalmayı hedefliyor. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Sivasspor ise İstanbul'dan mutlu ayrılmak istiyor. beIN Sports'tan canlı olarak izleyebileceğiniz karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:58 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:31
Fatih Karagümrük Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM


FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı bugün saat 13:30'da başladı ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karagümrük - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalıyor.

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