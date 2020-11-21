Fatih Karagümrük Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz, Aatif, Ndao, Sobiech
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel, Kone
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçı bugün saat 13:30'da başladı ve mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karagümrük - Sivasspor maçında Hüseyin Göçek düdük çalıyor.
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