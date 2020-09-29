Gümrük'te N'diaye şov

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ligin yeni ekiplerinden F.Karagümrük, transferde de şova devam ediyor. Kırmızı- siyahlılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Badou Ndiaye'yi de kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, bonservisi İngiltere Championship ekibi Stoke City'de bulunan 29 yaşındaki Senegalli orta sahayı 1 yıllığına kiraladı. Ndiaye, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist ile oynamıştı. Trabzonspor'a gelmeden önce ise Stoke'de de 13 karşılaşmada boy göstermişti. Stoke ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan tecrübeli orta saha, 10 numara ve ön libero pozisyonunda da görev alabiliyor.