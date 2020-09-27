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Salibur Gümrük’te

Sezona süper başlayan ekibi transferde de durmuyor 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Salibur Gümrük’te

Süper Lig'in yeni ekibi 'te keyifler yerinde. galibiyetinin ardından ile deplasmanda berabere kalan temsilcisi, bu hafta da son şampiyon 'i devirmişti. 3 haftada toplanan 7 puanın mutluluğu sürerken Karagümrük transferlerle kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak Mallorca'da forma giyen Yannis Salibur'u renklerine bağladı.

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