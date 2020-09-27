Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'te keyifler yerinde. Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Gaziantepspor ile deplasmanda berabere kalan İstanbul temsilcisi, bu hafta da son şampiyon Başakşehir'i devirmişti. 3 haftada toplanan 7 puanın mutluluğu sürerken Karagümrük transferlerle kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak Mallorca'da forma giyen Yannis Salibur'u renklerine bağladı.
Salibur Gümrük’te
Sezona süper başlayan İstanbul ekibi transferde de durmuyor Karagümrük 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzaladı.
Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50