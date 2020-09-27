Salibur Gümrük’te

Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük'te keyifler yerinde. Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Gaziantepspor ile deplasmanda berabere kalan İstanbul temsilcisi, bu hafta da son şampiyon Başakşehir'i devirmişti. 3 haftada toplanan 7 puanın mutluluğu sürerken Karagümrük transferlerle kadrosunu güçlendirmeye de devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak Mallorca'da forma giyen Yannis Salibur'u renklerine bağladı.