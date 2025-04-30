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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor İkas Eyüpspor'dan transfer yasağı hakkında açıklama

İkas Eyüpspor'dan transfer yasağı hakkında açıklama

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor geçtiğimiz günlerde FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı almıştı. FIFA, eflatun-sarılı ekibe bugün kesinleşen dava sonucunda 6 dönem transfer yasağı daha verildiğini açıkladı. İstanbul ekibi konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 00:54
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İkas Eyüpspor'dan transfer yasağı hakkında açıklama

FIFA, daha önce 3 dönem transfer yasağı verdiği Eyüpspor'a 6 dönem daha yasak verdi.

Süper Lig ekibi Eyüpspor geçtiğimiz günlerde FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı almıştı. FIFA, eflatun-sarılı ekibe bugün kesinleşen dava sonucunda 6 dönem transfer yasağı daha verildiğini açıkladı. Toplam 9 dönem transfer yasağı cezasına çarptırılan Eyüpspor'un 23 Nisan'da verilen 3 dönemlik transfer yasağına neden olan yaklaşık 150 bin Euro'yu ödediği ve kısa süre içinde bu yasağın kalkacağı öğrenildi.

Ayrıca bugün alınan cezalar için de Eyüpspor ödeme yaparak, kalıcı bir transfer yasağı gelmesinin önüne geçecek.

Eyüpspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir "sportif ceza" bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" ifadelerini yer verildi.

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