  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Eyüpspor Liverpool 2 - 0 Manchester City (Maç sonucu ÖZET)

Liverpool 2 - 0 Manchester City (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool sahasında konuk ettiği, Manchester City'i 2-0 mağlup etti ve en yakın takipçileriyle aradaki puan farkını 9'a çıkardı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 21:12 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 21:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool 2 - 0 Manchester City (Maç sonucu ÖZET)

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Anfield'da ağırladığı Manchester City'yi 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

LIVERPOOL BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Bu sezon 13. lig maçında 11. galibiyetini elden Liverpool, puanını 34'e çıkardı. En yakın takipçisi 15 puanlı Arsenal ve Chelsea ile aradaki puan farkını 9'a çıkaran Liverpool, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

MANCHESTER CITY'NİN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manchester City, 23 puanda kaldı ve zirvenin 11 puan uzağına düştü.

Liverpool, Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak; Manchester City ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

G.Saray'a Eyüp engeli! İşte güncel puan durumu
G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi!
DİĞER
Ünlü oyuncu İlayda Alişan çocukluk fotoğrafını paylaştı!
CANLI | Halep'te "zafer" pozu İdlib'de hakimiyet! Hama'da hareketlilik Şam'da panik | Tel Rıfat tümüyle SMO kontrolünde
G.Saray'da flaş sakatlık! Sedye ile çıktı
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool 2 - 0 Manchester City (Maç sonucu ÖZET) Liverpool 2 - 0 Manchester City (Maç sonucu ÖZET) 21:12
G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! 21:03
Edoardo Bove bir anda yere yığıldı Edoardo Bove bir anda yere yığıldı 20:31
R.Madrid zirve ile farkı kapatıyor! R.Madrid zirve ile farkı kapatıyor! 20:24
Beşiktaş kafilesi Mersin'e geldi Beşiktaş kafilesi Mersin'e geldi 20:20
Buruk'tan Çakır'a tepki! Devre arası... Buruk'tan Çakır'a tepki! Devre arası... 20:13
Daha Eski
Atatürk'ün ismi Ülker Stadı'na işleniyor Atatürk'ün ismi Ülker Stadı'na işleniyor 20:12
F.Bahçe Beko Mersin'de farka gitti! F.Bahçe Beko Mersin'de farka gitti! 20:07
Sefer Yılmaz: “Alt bölgeden kurtulmak için çabalarken..." Sefer Yılmaz: “Alt bölgeden kurtulmak için çabalarken..." 19:53
G.Saray'da flaş sakatlık! Sedye ile çıktı G.Saray'da flaş sakatlık! Sedye ile çıktı 19:51
İlhan Palut: “İkinci gol ile beraber..." İlhan Palut: “İkinci gol ile beraber..." 19:48
G.Saray penaltı bekledi! G.Saray penaltı bekledi! 19:33