Liverpool 2 - 0 Manchester City (Maç sonucu ÖZET)

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Anfield'da ağırladığı Manchester City'yi 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

LIVERPOOL BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Bu sezon 13. lig maçında 11. galibiyetini elden Liverpool, puanını 34'e çıkardı. En yakın takipçisi 15 puanlı Arsenal ve Chelsea ile aradaki puan farkını 9'a çıkaran Liverpool, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

MANCHESTER CITY'NİN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Resmi maçlardaki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manchester City, 23 puanda kaldı ve zirvenin 11 puan uzağına düştü.

Liverpool, Premier Lig'in 14. haftasında deplasmanda Newcastle United'a konuk olacak; Manchester City ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.